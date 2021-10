Thaïlande: un jeune couple arrêté, le débat autour de la prostitution et de la corruption relancé

Le commerce sexuel est omniprésent en Thaïlande. Jack TAYLOR AFP

Texte par : Carol Isoux 2 mn

En Thaïlande, l’arrestation d’un jeune couple provoque l’indignation et renouvelle le débat autour de la prostitution, omniprésente et pourtant officiellement toujours illégale dans le pays. Qui est ce jeune couple arrêté, et que leur reproche-t-on exactement ?