Bangladesh: troisième jour de violents affrontements religieux entre hindous et musulmans

Des manifestants fuient après avoir jeté des pierres sur des policiers pendant une manifestation près d'une mosquée à Dacca, le 15 octobre 2021, au troisième jour de violences inter-religieuses. © Munir Uz zaman, AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pour la troisième journée consécutive, le Bangladesh est en proie à des tensions religieuses entre la majorité musulmane et la minorité hindou, qui ont fait au moins 4 morts et 150 blessés. Après des actes de vandalisme sur des lieux de culte qui ont dégénéré en affrontements à Dacca et Chittagong, notamment, des milliers de fidèles ont manifesté ce vendredi 15 octobre dans la capitale contre ce qu’ils voient comme une insulte à l’Islam.