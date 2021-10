Hong Kong: 7 manifestants pro-démocrates condamnés pour rassemblement illégal

Des militants pro-démocratie devant le Tribunal de district de Hong Kong, le 16 octobre 2021, pour dénoncer la condamnation de 7 manifestants pour rassemblement illégal. AFP - BERTHA WANG

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Sept personnes ont été condamnées ce samedi 16 octobre à des peines allant de six mois à un an de prison. Elles avaient participé à l'organisation de la gigantesque manifestation interdite du 1er juillet 2020, où des centaines de milliers de personnes étaient desendues dans les rues de Hong Kong pour demander plus de démocratie.