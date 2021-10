Pakistan: tensions entre l'armée et Imran Khan sur la nomination du chef des renseignements

Un bras de fer s’est engagé entre le chef du gouvernement Imran Khan et l’ISI autour de la nomination du nouveau directeur du plus important des services de renseignement pakistanais.

Un bras de fer s’est engagé entre le chef du gouvernement Imran Khan et le renseignement militaire pakistanais. Et cela à propos du nouveau directeur de l'ISI.

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Les services de renseignements militaires pakistanais (ISI) ont annoncé le nom de leur nouveau directeur général le 6 octobre dernier. Le lieutenant général Nadeem Anjum a été choisi pour remplacer le général Faiz Hameed dans ses fonctions. Sauf que cette nomination n’a pas suivi les étapes habituelles.

Traditionnellement, le chef de l’armée soumet une liste de trois noms de généraux au Premier ministre qui choisit parmi les trois hauts gradés de l’armée celui qui dirigera l’ISI. Il s’agit d’une procédure qui s’appuie sur une tradition et non pas sur la loi, car il n’y en a aucune qui régit la nomination du chef du plus important service de renseignement pakistanais.

Imran Khan a tapé du poing sur la table. Il exige d’avoir le dernier mot. L’ISI est tellement impliqué dans les affaires politiques que les journalistes au Pakistan parlent d’un État hybride civilo-militaire lorsqu’ils évoquent le pouvoir en place.

Avec cette tension autour de la nomination du nouveau chef de l’ISI, c’est un fossé entre les dirigeants politiques et les militaires qui éclate au grand jour, selon plusieurs analystes politiques. Les deux parties ne sont plus sur la même longueur d'onde. Les tensions se cristallisent aussi autour d’autres sujets comme la politique extérieure et la sécurité.

