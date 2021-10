Inde: zéro mort dans la mégalopole de Bombay, une première depuis le début de la pandémie de Covid-19

Depuis le mois de juillet, le nombre de cas de coronavirus décline en Inde, et ce dimanche 17 octobre en a été un symbole : zéro mort à déplorer dans la capitale économique, Bombay, avec ses trente millions d’habitants. Une première.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Depuis le début de la pandémie, pas un jour ne s'y est passé sans un mort. La mégapole surpeuplée de Bombay et son État, le Maharashtra, ont aussi été à l'origine et à l'épicentre de la deuxième vague de Covid-19 qui a foudroyé l'Inde à partir de mars 2021.

Dimanche 17 octobre, 367 nouveaux cas ont été déclarés à Bombay mais pas un seul mort. Le nombre de patients guéris a lui bondi à 518 et on ne compte plus que 5 000 cas actifs de coronavirus dans cette ville où s'entassent presque autant d’habitants que la moitié de la France.

Vers une sortie de crise ?

Cette bonne nouvelle illustre le déclin général du Covid-19 en Inde, un soulagement pour le pays frappé par le variant Delta en premier. Vendredi, c’est la capitale politique New Delhi qui n'a enregistré aucun mort, tandis que les grandes villes de Bangalore et Calcutta avaient fait de même en juillet.

► À lire aussi : Inde: la pandémie de Covid-19 a accentué la pauvreté des populations et les inégalités

Selon les statistiques officielles, le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 est passé de 40 000 à 15 000 depuis septembre. Lors du pic de la deuxième vague, il avait pointé à 350 000. Le pays commence à croire en une sortie de crise, comme en témoigne sa récente ouverture partielle aux touristes internationaux, là aussi une première depuis le début de la pandémie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne