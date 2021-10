Singapour: plus de quarantaine pour les voyageurs vaccinés venant de France et d'autres pays

Les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de huit nouveaux pays, dont la France, pourront se rendre à Singapour sans avoir à effectuer de quarantaine, à compter du mardi 19 octobre. La cité-État entendant désormais vivre avec le coronavirus.

Durant des mois, Singapour a adopté une stratégie « zéro Covid » en fermant ses frontières, en menant une intense politique de traçage et en imposant un confinement de la population en fonction de l'évolution de l'épidémie. Plus de 80 % des habitants en âge de l'être étant désormais entièrement vaccinés, les autorités de ce riche centre financier et commercial international souhaitent relancer l'économie.

La fin du « zéro Covid »

En septembre, la cité-État a ouvert un corridor de voyage aux passagers vaccinés en provenance de Brunei et d'Allemagne. À compter du mardi 19 octobre, huit autres pays - la Grande-Bretagne, le Canada, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et les États-Unis - seront concernés. Le 15 novembre, la Corée du Sud rejoindra cette liste.

« Singapour ne peut pas rester isolée et fermée indéfiniment. Cela ne fonctionnerait pas et le coût serait trop élevé », a déclaré le Premier ministre Lee Hsien Loong le 9 octobre, jour où il a annoncé les mesures qui accompagneront la nouvelle stratégie « Vivre avec Covid-19 ». Il a expliqué que l'apparition du variant Delta, beaucoup plus contagieux, a été un facteur déterminant car « même si l'ensemble de la population est vaccinée, nous ne serons pas en mesure de l'éradiquer ». « Presque tous les pays ont accepté cette réalité », a souligné le Premier ministre.

Relance de l'économie

La cité-État est le siège régional de milliers de multinationales en raison notamment de son aéroport qui est un hub international. « Nous devons continuer à rouvrir nos frontières en toute sécurité », a déclaré M. Lee. « Les entreprises et les investisseurs ont besoin de mener des activités régionales et mondiales depuis Singapour. Les personnes qui travaillent pour eux ont besoin de voyager pour gagner leur vie. »

« Nous espérons que les mesures prises par Singapour inciteront d'autres marchés à suivre la même voie pour relancer le transport aérien », a déclaré Philip Goh, vice-président pour l'Asie-Pacifique de l'Association internationale du transport aérien (Iata).

Singapour, qui compte 5,45 millions d'habitants, a recensé ces derniers jours plus de 3 000 nouvelles contaminations quotidiennes, la plupart étant bénignes ou asymptomatiques. Depuis le début de la pandémie, plus de 148 000 cas locaux ont été recensés et le Covid-19 a fait 233 morts.

