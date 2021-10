Hong Kong: la loi sur la sécurité nationale utilisée de manière rétroactive par la police

Plusieurs décisions de justice rendues récemment à Hong Kong donnent latitude aux autorités pour utiliser des dispositions de la loi de sécurité nationale pour des faits antérieurs à l'adoption de celle-ci à l’été 2020.

Publicité Lire la suite

Malgré les promesses de Pékin et de l’exécutif local sur la non-rétroactivité de la loi, plusieurs récentes enquêtes de la police ont démontré qu’elles portaient sur des faits antérieurs à l’adoption de la loi sur la sécurité nationale. Une situation qui inquiète la société civile.

Ces récentes enquêtes ont décontenancé des activistes pro-démocratie à travers la région administrative spéciale chinoise, certains d'entre eux craignant d'être poursuivis en justice pour des actions qu'ils pensaient à l'époque licites. Pour ces militants, il ne fait aucun doute, ces faits illustrent une volonté d’écraser la dissidence.

►À lire aussi : Hong Kong: un an après la loi sur la sécurité nationale, une baisse drastique des libertés

C’est le cas de Ray Wong, militant pro-démocratie, le premier Hongkongais à avoir obtenu l’asile politique en Europe.« Je dirais que mon cas personnel est une preuve évidente de l’usage rétroactif de la loi sur la sécurité nationale. Pour moi, en tant que militant, il est incontestable que l’empressement de Pékin à appliquer cette loi à Hong Kong avait pour objectif de réprimer le mouvement pro-démocratie », explique-t-il depuis l’Allemagne à Jelena Tomic de RFI.

Il estime aussi que « depuis l’adoption de la loi, pratiquement toute la société civile a été anéantie ». « Rien que durant ces trois derniers mois, plus de 40 organisations de la société civile ont été dissoutes. Presque tous les militants les plus importants de Hong Kong, les leaders politiques et les représentants des médias pro-démocratie ont été soit arrêtés soit emprisonnés. Nous sommes les témoins de l’effondrement total de l’une des villes les plus libres du monde », dit-il.

Véritable portée de la loi de sécurité nationale

Plusieurs groupes, dont Civil Human Rights Front (CHRF) qui fut à l'origine de vastes manifestations pro-démocratie en 2019, font l'objet d'enquêtes pour des faits antérieurs à la loi de sécurité nationale, selon des déclarations de cadres de la police et des informations de la presse pro-Pékin.

Aux yeux d'experts juridiques et d'avocats, la situation met en lumière la portée véritable de la loi de sécurité nationale - notamment la manière dont elle remet au goût du jour des lois datant de l'ère coloniale britannique touchant à la sécurité nationale. Ils s'inquiètent de voir, dans des paragraphes de récentes décisions de justice, ce qu'ils considèrent comme un champ libre donné aux autorités pour enquêter sur des faits du passé.

Une cour d'appel hongkongaise a écrit dans un jugement datant de février dernier que la référence faite dans la loi de sécurité nationale aux « actes mettant en danger la sécurité nationale » comprenait les infractions aux lois antérieures. En avril, un tribunal de district a par ailleurs relevé que les actes de sédition étaient considérés par la loi de sécurité nationale comme un crime plus dangereux que par le passé, laissant suggérer la levée du délai de prescription de six mois.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne