Les États-Unis se disent prêts à défendre militairement Taïwan en cas d’attaque de la Chine

Lors d’un échange avec des électeurs retransmis par CNN, le président américain Joe Biden a affirmé que les États-Unis étaient prêts à défendre l’île si une attaque chinoise avait lieu.

La tension monte autour du dossier taïwanais. Jeudi, le président américain a affirmé qu’il était prêt à défendre Taïwan en cas d’attaque de la Chine, qui considère l’île comme l’une de ses provinces. « Oui, nous avons un engagement en ce sens », a déclaré le chef de l’État interrogé sur le sujet lors d’un échange avec des électeurs.

Cet été, le président américain était déjà allé dans ce sens en évoquant son « engagement sacré » à défendre les alliés de l'Otan au Canada et en Europe, et « de même avec le Japon, la Corée du Sud, et Taïwan ».

« La Chine, la Russie et le reste du monde savent que nous disposons de la plus puissante capacité militaire du monde », a-t-il ajouté avant de réitérer sa volonté de ne pas s'engager dans une nouvelle guerre froide avec Pékin.

« Des mesures dangereuses »

Ce vendredi, la Chine a appelé Joe Biden à la « prudence » après ses propos. « Sur les questions liées à ses intérêts fondamentaux, comme sa souveraineté et son intégrité territoriale, la Chine ne laissera aucune place au compromis », a indiqué devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

De son côté, l'ambassadeur de la Chine à l’ONU a estimé que le pays est en position de « défense ». « Nous combattons pour maintenir notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Nous ne sommes pas le fauteur de troubles. Au contraire, certains pays, les États-Unis en particulier, prennent des mesures dangereuses menant directement à une situation dangereuse à Taïwan », a-t-il déclaré.

(Avec AFP)

