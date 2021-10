Pakistan: heurts meurtriers en marge d'une manifestation du parti radical TLP

Deux policiers et sept militants islamistes ont été tués à Lahore (est) en marge d'une manifestation du Tehreek-e-Labbaik (TLP), un groupe radical classé sur la liste rouge du gouvernement pakistanais.

Le Tehreek-e-Labbaik a beau être classé organisation terroriste au Pakistan et officiellement interdit, ses militants descendent régulièrement dans la rue. Depuis mardi, ils occupent plusieurs quartiers de Lahore pour réclamer la libération d'Hafiz Rizvi, principal dirigeant de l'organisation et fils de son fondateur.

Vendredi, plus de 1 000 membres du TLP se sont rassemblés après la prière, bloquant les routes et tirant des projectiles. Les protestations se sont poursuivies ce samedi. L'organisation a annoncé la mort de sept de ses partisans lors d'affrontements avec la police, après la mort de deux policiers dans ces troubles.

Hafiz Rizvi est détenu pour troubles à l'ordre public depuis le mois d'avril, quand le gouvernement a classé le TLP sur la liste des groupes terroristes. Depuis des mois, ses partisans menacent de le libérer de force en marchant sur Islamabad, la capitale pakistanaise. D'où le très important dispositif de sécurité mis en place par les autorités régionales, qui ont promis de bloquer le cortège à tout prix, et les affrontements violents qui s’en sont ensuivi.

L'un des porte-parole du TLP assure que ses membres ont été pris en étau par la police et qu'ils n'avaient jamais subi un tir aussi nourri de grenades lacrymogènes. Les policiers ont désormais pour instruction d'arrêter autant de manifestants que possible et de faire usage de la force si jamais ils parvenaient jusqu'aux portes d'Islamabad. Le parti a affirmé qu'il continuerait à manifester et refuserait toute discussion avec le gouvernement tant que son chef ne serait pas libéré.

Le TLP a lancé l'année dernière une campagne contre la France après qu'Emmanuel Macron avait défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression. Le président français avait exprimé cette position lors d'un hommage rendu à un enseignant tué le 16 octobre 2020 après avoir montré des dessins satiriques à sa classe, dans la foulée de la republication des caricatures du prophète de l'islam par l'hebdomadaire Charlie Hebdo.

Six policiers avaient été tués en avril lors de manifestations organisées par le TLP.

