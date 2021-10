Nouvelle-Calédonie: report de l'obligation vaccinale dans les secteurs sensibles

En Nouvelle-Calédonie, où la vaccination est obligatoire pour tous les majeurs, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis d’accord, samedi 23 octobre, pour un report de l’entrée en vigueur de la mesure dans les secteurs dits sensibles (transports, éducation, industrie). Celle-ci, prévue au 31 octobre, ne sera finalement pas appliquée avant le 31 décembre. Il faut dire que le texte avait suscité une levée de bouclier, tant du côté des syndicats que des organisations patronales.

Avec notre correspondante à Nouméa, Charlotte Mannevy

Jugé injuste, mal ficelée et déjà obsolète, l’obligation vaccinale n’en finissait plus d’accumuler les griefs contre elle. Voté début septembre alors que l’archipel était encore épargné par la pandémie, le texte avait surtout pour but d’empêcher l’entrée sur le territoire de voyageurs non vaccinés et de donner un coup de fouet à la campagne de vaccination. Un texte pour l’exemple, qui ne prévoyait aucune sanction, hormis pour certains secteurs jugés sensibles.

Vaccination massive

Depuis, le Covid-19 a bel et bien « franchi » la barrière de corail, faisant plus de 250 morts, et poussant les Calédoniens à se faire massivement vacciner : 75% de la population a désormais reçu au moins une dose de vaccin. Dans ces conditions, l’entrée en vigueur des sanctions pour certains salariés, le 31 octobre, était de plus en plus contestée par les syndicats qui ont multiplié les débrayages et menacé de grève générale.

Un référendum qui divise

Mais aussi par le patronat, mis en demeure de faire respecter une obligation qu’il n’a pas souhaité au risque d’en payer le prix social. Des tensions dont le gouvernement préfère donc se passer alors qu’il doit gérer la crise sanitaire et que les Calédoniens sont déjà divisés sur un tout autre sujet, le référendum d’autodétermination prévu le 12 décembre.

