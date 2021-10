En Indonésie, les religions en lutte contre le réchauffement climatique

Des militants pour le climat manifestent à Djakarta, le 26 septembre 2021. REUTERS - AJENG DINAR ULFIANA

Texte par : RFI

Avec des îles déjà disparues sous les eaux et des catastrophes météorologiques de plus en plus fréquentes, l'archipel indonésien est en première ligne du réchauffement climatique. Dans ce pays qui a six religions officielles, des organisations musulmanes et chrétiennes se sont unies pour faire pression sur le gouvernement avant la COP26 et inciter les fidèles à s’engager pour la protection de l’environnement.