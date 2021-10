Japon: le mariage de la princesse Mako divise la population

Au Japon, la princesse Mako, la nièce de l'empereur Naruhito, va épouser mardi 26 octobre un roturier, sans cérémonie officielle. Un événement sans précédent dans la plus vieille monarchie du monde. Qu'en pensent les Tokyoïtes? Reportage.

Publicité Lire la suite

Au bout du compte, il a enfin lieu ! La princesse Mako épouse ce mardi 26 octobre son fiancé Kei Komuro, avocat au barreau de New York. Pendant trois ans, la princesse Mako a dû se battre pour que son père, le prince héritier Akishino, consente à son mariage.

Kei Komuro est dans une situation familiale et financière compliquée, raison pour laquelle depuis trois ans le mariage n'a cessé d'être reporté. Kei Komuro a été élevé par sa mère et celle-ci est endettée. Il est donc la bête noire des réseaux sociaux, des tabloïds et des talk-shows. L'amour a fini par triompher, ce dont se réjouissent ces Tokyoïtes, comme a pu le constater notre correspondant sur place, Bruno Duval.

« C'est un mariage d'amour et non, comme souvent à la cour, un mariage de raison. En tant que femme, cela me paraît une excellente chose », commente une jeune Japonaise.

« Tous deux ont subi énormément de pression mais ils ont fait front et tenu bon. Ils ont donc vraiment l'air d'être faits l'un pour l'autre », estime un homme.

« Beaucoup de Japonais considérant toujours que les femmes doivent être soumises, la pugnacité dont Mako a fait preuve me semble particulièrement bienvenue », renchérit une autre femme.

Les « Harry et Meghan japonais »

Mais, selon les sondages, un Japonais sur trois n'est pas enthousiasmé par cette union, à l'image de ces passants : « Leur amour va-t-il vraiment durer, se demande une vieille dame. Ils sont issus de milieux tellement différents. »

Pour un autre passant « visiblement, ce jeune homme n'est pas très net ». Et d'ajouter : « Qu'il épouse la princesse, cela m'inquiète. »

« Je trouve que lui et sa mère auraient dû s'expliquer publiquement sur leur rapport à l'argent, qui semble un peu compliqué », poursuit une femme. Certains journaux ont traité Kei Komuro de « profiteur », et même de « gigolo ».

Les psychiatres sont formels : en raison de ce lynchage médiatique, la princesse Mako souffre désormais de stress post-traumatique lié aux nombreuses affaires autour de son union. Le jour de ses noces, la princesse Mako a également renoncé à ses titres ainsi qu’à son diadème. La princesse renonce également à l'indemnité versée aux femmes qui épousent des roturiers et doit quitter la Maison impériale. Les jeunes mariés vont à présent s'installer à New York, loin de la pression médiatique. Ce qui leur vaut d'être surnommés « les Harry et Meghan japonais ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne