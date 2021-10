L'Asean en sommet, sans la Birmanie

Le général Min Aung Hlaing lors d'un exercice militaire le 3 février 2018. REUTERS - POOL

Texte par : RFI

Ce mardi s’ouvrent par vidéo-conférence et sous la présidence du Sultanat de Brunei, les 38e et 39e éditions du sommet de l’Asean. Un rendez-vous biannuel qui regroupe dix pays d’Asie du Sud-Est et dont les objectifs vont de la croissance économique à la sécurité. Tout cela dans le respect du principe de non-ingérence. Pourtant, l’Asean a récemment rompu avec cette pratique, à titre exceptionnel, vis-à-vis de l’un de ses partenaires, la Birmanie.