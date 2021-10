L’héritier de Samsung condamné pour usage illégal de propofol, un puissant anesthésique

Les condamnations se suivent, mais ne se ressemblent pas pour l’héritier de Samsung qui est sorti de prison en août dernier. Lee Jae-yong a été jugé coupable d’usage illégal de propofol, un puissant anesthésique ce mardi 26 octobre.

De notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Le dirigeant du plus grand conglomérat du pays retournait devant les tribunaux un peu plus de deux mois après sa libération conditionnelle par le gouvernement sud-coréen. Condamné à deux ans et demi de prison en janvier dernier pour corruption, c’est pour l’usage illégal d’un puissant anesthésique que Lee Jae-yong a été jugé ce mardi 26 octobre 2021.

Soigner le stress

Celui qui est désormais le deuxième homme le plus riche de Corée du Sud a consommé à de très nombreuses reprises du propofol entre 2015 et 2020. Cette substance généralement utilisée comme un sédatif peut aussi être consommée de façon récréative. Ses avocats assuraient que Lee Jae-yong avait recourt au produit pour soigner son stress. Ce dernier a plaidé coupable de l’usage illégal de la substance, utilisée aussi par Michael Jackson lors de la surdose qui a mené à sa mort en 2009.

Amende de 52 000 euros

Le règlement de l’amende de 52 000 euros ne devrait pas être un problème pour celui dont la fortune est estimée à plus de 12 milliards de dollars. Lee Jae-yong pourrait retourner derrière les barreaux s’il est jugé coupable de « fusion illégale » dans une affaire qui selon les procureurs visaient à garantir sa prise de pouvoir à la tête de Samsung.

