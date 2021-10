La rivalité sino-américaine, enjeu sous-jacent du sommet de l'Asean

Le sommet de l'Asean, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, s'est ouvert ce mardi en visioconférence et pour trois jours. Le chef de la junte birmane, le général Min Aung Hlaing, en est exclu, la Birmanie a donc décidé de boycotter le sommet. Mais l'autre enjeu, en toile de fond, c'est la rivalité sino-américaine. Joe Biden sera de la partie après les absences systématiques de Donald Trump.

Le président américain va participer à la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Asean qui inclut aussi les États-Unis, la Russie et la Chine en tant que partenaires. Pendant des décennies, l'Asean a soigneusement veillé à garder sa neutralité, ou ce qu'elle appelle sa « centralité » dans tous les domaines de coopération : économique, politique et de sécurité au sein de l'Asie-Pacifique.

Pour l'organisation, il n'est pas question de choisir son camp. C'est une manière pour elle de se garder une marge de manœuvre. Mais aujourd'hui, cette position est-elle encore tenable dans l'atmosphère actuelle de confrontation des blocs entre Chine et Amérique ?

La nouvelle triple alliance appelée Aukus, entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis divise par exemple beaucoup l'Asean. Certains la soutienne discrètement parce qu'ils veulent l'équilibre des forces dans la région, d'autant qu'elle s'inscrit dans la logique du Quad, le forum de sécurité informel entre Américains, Japonais, Indiens et Australiens, qui se veut de plus en plus un rempart contre toute agression chinoise en Asie.

C'est précisément cela qui gêne l'autre partie des pays de l'Asean, En particulier l'Indonésie et la Malaisie, qui pointent du doigt les fauteurs de troubles, mais qui ne parlent pas de l'effort massif de Pékin pour renforcer sa présence armée dans la zone. Ce qui d'ailleurs, n'obéit pas vraiment au principe de « ne pas choisir son camp ».

