Chine: à 100 jours des JO, Pékin bien dans sa bulle sanitaire

Pékin s’apprête à accueillir les épreuves olympiques pour la deuxième fois, dans leur version hiver cette fois. Et dans la capitale chinoise, tout est déjà prêt, à commencer par la bulle sanitaire.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les médias d’État n’ont pas attendu ce mercredi 27 octobre, jour des 100 jours avant le début des compétitions. Dès mardi soir et même cette nuit, une avalanche de posts débordant d’enthousiasme a déferlé sur les réseaux sociaux autour de ce thème des 100 jours. En insistant évidement d’abord sur le côté festif et l’impatience des Pékinois et des Chinois en général à partager ce rêve olympique, qui n’est autre que « le rêve d’un futur en commun » selon le slogan de Beijing 2022. « Envole-toi dans le ciel, vers un futur partagé », dis ainsi l’une des chansons de ces 100 jours diffusée sur le compte YouTube du porte-parolat de la diplomatie chinoise, sur fond de chorégraphies sur la glace de la patinoire olympique.

Stratégie « zéro Covid »

Pékin a besoin de partager du rêve en ce moment pour sortir de la terrible séquence Covid-19 qui a démarré ici, mais aussi pour redorer le blason de la Chine dans un contexte toujours renouvelé de rivalité avec les États-Unis.

La fête ne doit surtout pas et ne sera pas gâchée par un rebond épidémique. Le seuil des 50 nouveaux cas de contamination a été franchi mardi. Face à cette résurgence épidémique rapportée depuis le 17 octobre dernier, les autorités ont tout revissé. La stratégie « zéro Covid » s’appliquant évidement en premier lieu à Pékin, bulle sanitaire dans la bulle sanitaire où les contrôles ont été renforcés aux entrées, avec le trio désormais classique : passe sanitaire vert + PCR + quarantaine si vous revenez des zones infectées.

