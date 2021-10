Inde: trois Cachemiris arrêtés pour avoir félicité l’équipe de cricket du Pakistan

Des fans de cricket regardent la retransmission en direct du match de la Coupe du monde T20 entre l'Inde et le Pakistan, ici dans un magasin à Karachi. Asif HASSAN AFP

En Inde, trois étudiants originaires de la région du Cachemire ont été arrêtés et sont poursuivis pour sédition et cyber-terrorisme. Leur crime: avoir félicité l’équipe du Pakistan de cricket, qui venait de battre celle d'Inde. Pour ce simple soutien sportif, ils risquent la prison à vie. Pour beaucoup, cela risque d’antagoniser encore plus la jeunesse de cette région séparatiste.