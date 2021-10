Pénurie de carburant: la Chine commence à rationner le diesel

À l’approche de la COP26, la consommation de CO2 augmente avec la crise énergétique. La pénurie d’électricité en Chine, notamment, a entraîné une relance des centrales à charbon. La Chine qui a commencé à rationner le diesel en raison d’une pénurie de carburant.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

L’effet a été immédiat : les vidéos partagées sur le réseau Sina Weibo montrent de longues files de camions. Ça coince près des hubs routiers et par exemple du côté de Shijiazhuang, dans la province du Hebei où, selon un patron de station-service, cité par le magazine Caixin, les chauffeurs n’ont droit qu’à 100 litres à la pompe.

Dans d’autres provinces, ce n’est que 25 litres. Sans parler de ceux qui exigent des suppléments. Monsieur Li passe dix heures par jour au volant de son camion, 1 600 kilomètres aller-retour pour relier la province centrale du Henan jusque celle du Jiangsu sur la côte Est. Quand le prix du carburant augmente, cela se ressent à la fin du mois. « Moi je transporte des plaques d’acier, de la pierre et du papier, explique-t-il. Je fais 1 600 kilomètres aller-retour et je conduis environ dix heures par jour. Le prix du carburant a beaucoup augmenté : on est passé de 70 centimes d’euros à près d’un euro, c’est énorme pour nous. »

Le prix du diesel grimpe, donc, comme tous les combustibles fossiles en ce moment en raison des pénuries d’approvisionnement qui affectent les transports. Des transports qui peuvent inclure des marchandises destinées aux marchés étranger, ce qui contribue à la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement.

