Inde: Aryan Khan, fils du roi de Bollywood Shah Rukh Khan, en liberté conditionnelle

Les fans réunis avec des banderoles de l'acteur de Bollywood Shah Rukh Khan et de son fils Aryan Khan, devant sa résidence, pour célébrer la libération sous caution d'Aryan Khan le 29 octobre 2021. AFP - SUJIT JAISWAL

En Inde, le fils de l’un des plus grands acteurs de Bollywood vient de sortir de prison, en liberté conditionnelle, après plus de trois semaines en détention provisoire. Aryan Khan, fils de Shah Rukh Khan, est accusé de trafic de drogue dans l’une des affaires les plus médiatisées et controversées du pays actuellement.