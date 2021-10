Le président chinois Xi Jinping, absent du G20 et de la COP26, reste dans sa bulle sanitaire

Taïwan au menu du G20

Les dirigeants du G20 vont-ils aborder les menaces qui pèsent de plus en plus sur Taïwan, que la Chine revendique comme étant son territoire ? Le président américain Joe Biden a pris l'engagement que les États-Unis défendront l'île dans le détroit de Formose en cas d'une invasion chinoise, son secrétaire d'État Anthony Blinken a appelé de ses vœux une meilleure participation de Taïwan dans les instances de l'ONU. Et qu'en est-il des Européens? Le député belge Samuel Cogolati, lui-même visé par des sanctions chinoises, critique le silence de l'Union européenne au micro de Heike Schmidt, du service international de RFI. Avec des députés de tout bord, il participe à un contre-sommet à Rome de l'Alliance interparlementaire sur la Chine (IPAC) qui regroupe quelques 200 députés du monde entier.

« On n’entend pas assez les pays européens sur le risque d’agression de la part du régime chinois et on entend que les menaces de Xi Jinping contre Taïwan sont de plus en plus pressantes et agressives, estime-t-il. Et cela représente un danger, pas seulement en mer de Chine, pas seulement pour la région, mais véritablement pour le monde entier. Et on voit bien l’escalade possible, notamment avec les États-Unis. Nous ne plaidons clairement pas pour un conflit, nous ne plaidons clairement pas pour une guerre, mais il y a quand même un juste milieu entre ne rien faire ou aller au conflit frontal. Je crois que c’est important de pouvoir rappeler les obligations de non-agression. A Pékin, Taïwan est une démocratie et nous pensons, et pas seulement dans le cadre du G20, mais plus pratiquement sur des questions, par exemple, de santé globale, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé, nous pensons que cela aurait tout son sens d’être plus pragmatique et de pouvoir inclure un pays comme Taïwan, qui a aussi fait face à la crise du Covid-19 et a aussi pu mettre en place à un moment donné des mesures très efficaces pour juguler la pandémie. C’est donc important de pouvoir inclure Taïwan dans le concert des nations. »