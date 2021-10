Fin de la stratégie «zéro Covid» en Corée du Sud, le pays entend vivre avec le virus

La Corée du Sud entend désormais vivre avec le Covid-19. Photo: Séoul, 31 octobre 2021. AFP - ANTHONY WALLACE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Avec moins de 3 000 morts pour près de 50 millions d’habitants, la Corée du Sud est parvenue à contenir l’épidémie sans confinement. Ce lundi 1er novembre, le pays donne le coup d’envoi d’une stratégie en trois étapes, qui vise à vivre avec le virus. Avec un taux de vaccination de plus de 70%, les autorités cherchent à redynamiser l’économie nationale, particulièrement pour les restaurants, cafés et bars, affectés par plus d'un an et demi de restrictions sanitaires.