Législatives au Japon: la coalition au pouvoir recule mais garde une courte majorité

e secrétaire général du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon, Akira Amari (à gauche), s'incline devant le Premier ministre et chef du parti Fumio Kishida (et à droite) au siège du parti, à Tokyo, dans un train le 31 octobre 2021, à la suite des élections générales au Japon.

Le Premier ministre Fumio Kishida devrait pouvoir rester au pouvoir au Japon malgré le net recul de son parti lors des élections législatives anticipées organisées ce dimanche 31 octobre, selon des projections de la chaîne NHK.

Publicité Lire la suite

Le Parti libéral-démocrate (PLD), devrait conserver une courte majorité à la chambre basse du Parlement, où il peut aussi compter sur le soutien d'un petit parti. Le scrutin était un test de confiance pour Kumio Kishida, qui l'avait convoqué quelques jours après sa prise de fonctions au début du mois, en remplacement de Yoshihide Suga qui avait lui-même succédé à Shinzo Abe en septembre 2020.

D'après les projections de NHK, la coalition gouvernementale au pouvoir devrait obtenir entre 239 et 288 sièges, davantage que les 233 requis pour détenir la majorité absolue mais moins que dans le Parlement sortant (305). Le PLD lui-même passerait de 276 sièges, a sans doute un peu plus de 233 sièges, selon les dernières projections.

Le recul du PLD dans les urnes va le rendre plus dépendant du parti bouddhiste Komeito, hostile au redémarrage des centrales nucléaires arrêtées à la suite de l'accident de Fukushima en 2011, et traditionnellement plus bienveillant envers la Chine que les conservateurs.

Si le Parti libéral-démocrate (PLD) devrait conserver la majorité à la Chambre basse du Parlement, qu'il contrôle sans discontinuer depuis 2009, ce résultat serré ne devrait pas complètement rassurer le parti conservateur en vue du renouvellement de la chambre haute l'an prochain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne