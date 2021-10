Reportage

La Thaïlande rouvre ses portes au touristes après plus d’un an et demi de fermeture

Ce lundi 1er novembre, la Thaïlande, grande destination touristique mondiale qui recevait jusqu’à 40 millions de vacanciers par an avant la pandémie, rouvre ses portes après plus d’un an et demi de fermeture. Sur place, on se prépare fiévreusement à accueillir à nouveau des millions de visiteurs du monde entier.