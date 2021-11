Covid-19: l’Australie rouvre prudemment ses frontières

Depuis mars 2020, l’Australie vit repliée sur elle-même. Mais depuis ce 1er novembre, les frontières du pays sont rouvertes et les personnes vaccinées peuvent atterrir à Sydney ou Melbourne sans avoir à subir de quarantaine. Une nouveauté accueillie avec beaucoup d’enthousiasme à l’aéroport de Sydney.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Cela faisait près de 600 jours qu’on n’avait pas vu autant de monde à l’aéroport. Dans la salle des arrivées, de nombreuses familles sont venues accueillir leurs proches. Des proches qui ont pour certains du mal à croire qu’ils ont enfin pu poser le pied à Sydney. C’est par exemple le cas de Christine dont les enfants vivent en Australie. « Jusque dans l’avion, je me demandais si à la douane j’allais être arrêtée », dit-elle.

Une réouverture des frontières limitée

Pour l’instant il n’y a que peu de départs en vacances, la plupart des voyageurs prennent l’avion pour retrouver leur famille. Sharon, elle, part voir sa fille. « Je pars à Washington pour voir ma fille, que je n'ai pas vue depuis plus de deux ans, raconte-t-elle. Donc je suis assez impatiente. »

Et tant pis si en quittant l’Australie, on s’expose au risque d’être exposé au virus. La vie doit reprendre son cours, d’après Jonathan : « Il faut qu'on reprenne une vie normale. On ne peut pas rester sur notre île toute notre vie... »

La réouverture des frontières reste prudente. Elle ne concerne actuellement que les Australiens et les résidents permanents et devrait être étendue aux étudiants et aux travailleurs qualifiés avant la fin de l’année. Mais pour les touristes en revanche il faudra attendre 2022.

