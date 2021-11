Le Premier ministre indien lance un réseau mondial de transmission d'énergie solaire

Narendra Modi va annoncer ce mardi 2 novembre 2021 le lancement d'un réseau mondial de transmission d'énergie solaire. Ce projet pourrait permettre de générer de l'énergie solaire en Inde, et de le transmettre ensuite dans d'autres. Ce réseau sera chapeauté par l'Alliance solaire internationale (ASI), une organisation basée dans le pays.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Capturer l’énergie solaire dans un pays où il fait jour, pour le transmettre dans un autre où il fait déjà nuit. Telle est l’idée de ce réseau mondial. Son premier avantage : faire bénéficier plus de pays de cette énergie renouvelable bon marché, sans avoir à la stocker.

Ajay Mathur est le directeur de l'Alliance solaire internationale, qui lance ce projet. « Nous étudions quatre connections, explique-t-il. Celle entre l'Afrique du Nord et l'Europe, entre Singapour et l'Australie, entre l'Asie de l'Est et l'Inde, et celle entre l'Inde et les pays du Golfe. Pour les réaliser, nous avons demandé à Électricité de France, EDF, d'étudier leur faisabilité technique et de nous dire quelles institutions de régulations seront nécessaires. »

Ces questions seront en effet très sensibles, car la transmission d’électricité sur des milliers de kilomètres peut coûter très cher, surtout si cela passe par des câbles sous-marins. Et cela rendrait le solaire moins compétitif.

Et surtout, les rivalités régionales pourraient créer des barrières infranchissables pour connecter l'Inde au Golfe, par exemple. Si on veut éviter de passer sous la mer, un câble devra traverser le Pakistan, qui est l'ennemi juré de l'Inde.

