Chine: le gouvernement appelle la population à faire des réserves de nourriture

Le gouvernement chinois invite la population à constituer des réserves de nourriture, alors que la Chine est confrontée à un rebond épidémique du Covid-19 de quelques centaines de cas seulement. Un appelle qui a provoqué plus d’interrogation que de panique dans la population.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Ce soir, il y a un peu plus de monde que d’habitude », affirme ce caissier d’un supermarché de l’est de Pékin, mais on est loin de la ruée sur les rayons. Tout le monde n’est pas au courant de l’avis publié sur le site internet du ministère du Commerce invitant « les ménages à stocker des produits de première nécessité », sans donner plus de précisions.

D’où la question de cette cliente. « Est-ce que c’est à cause de la pandémie ? On ne sait pas, mais je ne m’inquiète pas, assure-t-elle. L’année dernière, il y a eu plus de cas parfois et les rayons n’ont jamais été vides. Le gouvernement assure l’approvisionnement. »

La reprise épidémique est encore limitée en Chine, mais les autorités ont déployé les grands moyens pour éteindre les clusters, selon la stratégie du « zéro covid » appliquée depuis le début de la pandémie, alors que la Chine s’apprête dans moins de 100 jours à accueillir les Jeux olympiques d’hiver.

La pandémie ou Taïwan ?

Ce cadre de 35 ans, arrive à la caisse avec un carton de nouilles instantanées, on ne sait jamais.« J’achète un peu plus que d’habitude, dit-il. C’est à cause de la pandémie ou de Taiwan. Peut-être les deux ? Mais je ne suis pas inquiet. On habite à Pékin, la guerre n’ira pas jusqu’à Pékin. Je prends un peu plus de choses, c’est tout. »

Quelques réserves si la guerre de Taiwan avait finalement lieu. Certains médias nationalistes ayant surfé sur ce thème récemment, faute d’explication, l’appel du ministère du Commerce, lundi, a donné lieu à toutes les interprétations.

Dans le communiqué du Conseil d’État ce mardi matin, il est question de sécuriser les approvisionnements, de contenir l’inflation et d’éviter le gaspillage notamment dans la chaîne, avant l’arrivée de l’hiver.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne