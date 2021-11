Chine: les restrictions sanitaires provoquent l'exode des expatriés

Selon un responsable de la Chambre de commerce américaine cité par le Financial Times, ce mardi, le renforcement des restrictions sanitaires a entraîné un « exode des expatriés » ces derniers mois.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La plupart des consulats étrangers en Chine ont vu le nombre de leurs ressortissants diminuer ces derniers mois. Même constat du côté de la Chambre de commerce américaine (AmCam) à Shanghai dont 70% des 338 membres interrogés lors d’une enquête, estiment aussi avoir des difficultés à attirer et à retenir les talents étrangers. La faute aux restrictions sanitaires de l’ère Covid qui limitent les voyages, séparent les familles, mais pas seulement.

« Il est clair que la population expatriée rétrécit de jour en jour, note Ker Gibbs, président de l’AmCam à Shanghai. Il y a deux choses. D’abord le fait que depuis plus de 18 mois, il est très difficile pour les familles expatriées d’obtenir la validation de leur retour en Chine par les autorités chinoises. Le Covid a donc un impact majeur sur la vie des expatriés, ici. Mais la décrue a commencé avant l’épidémie en réalité, et la question est de savoir si le gouvernement chinois est réellement intéressé d’avoir des expatriés en Chine. »

Visas au compte-gouttes pour les familles des femmes et des hommes d’affaires, quarantaine de trois semaines quand on obtient le précieux sésame. Il y a aussi peut être, s’interrogeait récemment un diplomate, le fait que la Chine entend remplacer progressivement les cadres occidentaux dans les entreprises, par des employés d’origine chinoise qui ont toutes les qualités nécessaires et seraient perçus comme plus malléables par le pouvoir chinois.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne