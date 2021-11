Un ancien diplomate américain en voyage humanitaire en Birmanie

Alors que la Birmanie est en proie au chaos et fait face à une crise humanitaire depuis la prise du pouvoir par les militaires il y a 9 mois, un ancien diplomate américain, Bill Richardson, est en voyage humanitaire privé dans le pays pour plusieurs jours.

L’ex-ambassadeur des États-Unis à l’ONU n’est pas mandaté par le gouvernement américain. Bill Richardson est en mission humanitaire privée. « Cette mission humanitaire (a pour but) de discuter de la livraison de vaccins contre le Covid-19, de matériel médical et d'autres besoins en matière de santé publique », a déclaré son organisation, le centre Richardson.

D'après le média local Myanmar Now, il doit aussi rencontrer le chef de la junte Min Aung Hlaing. Le putsch du 1er février a plongé la Birmanie dans le chaos et a été suivi d’une répression sanglante qui a coûté la vie à plus de 1 200 civils, selon une ONG locale, l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), qui rapporte des cas de tortures et d'exécutions extra-judiciaires.

Le cas du journaliste Danny Fenster ?

Aujourd'hui, le pays manque de tout – tests Covid, vaccins ou encore oxygène – alors que de nombreux soignants, en première ligne des manifestations contre le régime militaire, ont été arrêtés ou sont en fuite.

L’ancien diplomate Richardson, connu pour avoir négocié la libération d’otages américains dans le monde, obtiendra-t-il la libération du journaliste Danny Fenster ? L’éditeur du magazine Frontier Myanmar est détenu depuis mai dernier. Jugé pour incitation à la dissidence et association illégale, le journaliste américain risque six ans de prison s’il est reconnu coupable.

