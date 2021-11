Hong Kong: un jeune militant reconnu coupable de «sécession» risque la perpétuité

Le militant hongkongais Tony Chung, 20 ans, a plaidé coupable de « sécession » mercredi 3 novembre dans la quatrième affaire jugée en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Des faits passibles de prison à perpétuité. Il sera le plus jeune militant à être condamné en vertu de cette nouvelle législation imposée fin juin par Pékin au territoire semi-autonome. La prochaine audition est prévue le 23 novembre.

« Je n'ai pas à avoir honte », a déclaré Tony Chung au tribunal mercredi 3 novembre alors qu'il plaidait sa cause. Le juge Stanley Chan l'a immédiatement averti : il ne sera pas permis de parler de politique dans la salle d'audience.

Tony Chung était à la tête d'un groupe étudiant désormais dissous, Student Localism, fondé en 2016 et qui réclamait l'indépendance de Hong Kong. Selon l'accusation, le groupe préconisait que l'ancienne colonie britannique « se débarrasse de la domination coloniale communiste chinoise » et « construise une république de Hong Kong », diffusant ses messages via les réseaux sociaux, des appels à manifester et des produits portant des messages d'indépendance.

Selon les procureurs, le groupe avait lancé un appel aux États-Unis pour qu'ils adoptent une loi imposant des sanctions à Hong Kong et à la Chine.

Tony Chung a également été reconnu coupable d'une accusation de blanchiment d'argent ce mercredi. En échange, le ministère publitc a accepé de classer une accusation de sédition ainsi qu'une deuxième accusation de blanchiment d'argent, pour lesquelles il a plaidé non coupable.

Outrage au drapeau chinois

Bien que les autorités aient précédemment déclaré que la loi sur la sécurité n'était pas rétroactive, les procureurs ont cité de nombreuses infractions qui auraient eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi.

Le jeune homme avait été interpellé fin octobre par des policiers en civil à quelques mètres du consulat américain et était depuis en détention provisoire. Selon un groupe se faisant appeler « Friends of Hong Kong », le jeune militant aurait été arrêté par la police ce jour-là car il souhaitait demander l'asile au consulat américain de Hong Kong.

En décembre dernier, Tony Chung a été condamné à quatre mois de prison pour outrage au drapeau chinois et rassemblement illégal.

Plus de 150 arrestations

Un grand nombre de militants pro-démocratie ont quitté la ville pour se réfugier à l'étranger depuis que Pékin a intensifié la répression des mouvements qui dénoncent la reprise en main de la Chine sur le territoire.

En vertu de la loi controversée, qui laisse place à une large interprétation, les militants qui expriment leurs opinions peuvent être accusés de « subversion » et de « collusion avec les forces étrangères ».

Quatre autres hommes ont jusqu'à présent été condamnés dans des affaires distinctes au titre de la loi sur la sécurité. Plus de 150 personnes ont été arrêtées, dont la moitié environ ont été inculpées. La libération sous caution est souvent refusée.

