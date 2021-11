L'OMS donne son feu vert au vaccin indien anti-Covid Covaxin

L'OMS vient de donner une autorisation d'urgence au Covaxin. C'est le 8e vaccin à recevoir le feu vert de l'OMS et le premier conçu et fabriqué entièrement en Inde. C'est une victoire symbolique pour le gouvernement de Narendra Modi, qui espère exporter largement le vaccin à l'étranger.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Le Covaxin utilise la très classique technologie des vaccins dit à virus inactivé. Il doit être administré en deux doses, distantes de quatre semaines et affiche un taux d'efficacité de 78% selon le fabricant, Bharat Biotech.

Son avantage, c'est qu'il se conserve facilement et pendant longtemps. Ce qui le rend particulièrement intéressant pour les pays en voie de développement. Mais l'OMS le réserve pour le moment aux personnes âgées de plus de 18 ans. Pas de recommandation non plus pour les femmes enceintes, en attendant le résultat d'autres essais cliniques.

Les Indiens vaccinés pourront se rendre à l'étranger

Le Covaxin représente plus de 10% des doses administrées en Inde. En janvier, New Delhi l'avait même autorisé, de façon très controversée, avant même la fin des essais cliniques de phase 3.

Le feu vert de l'OMS devrait en tout cas permettre à des millions d'Indiens vaccinés avec Covaxin de se rendre à l'étranger. Alors que seule une poignée de pays, dont l'Australie, reconnaissent aujourd'hui le Covaxin pour accéder à leur territoire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne