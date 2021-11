Yahoo quitte la Chine pour de bon

Publicité pour Yahoo dans le métro de Pékin, le 17 mars 2006. AP - Anonymous

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’exode se poursuit pour les géants américains du numérique. L’accès des services de celui qui fut l'un des plus populaires moteurs de recherche aux débuts d'internet, est désormais fermé depuis la Chine continentale, en raison d’un « environnement commercial et juridique de plus en difficile », a déclaré Yahoo dans un communiqué publié mardi 2 novembre.