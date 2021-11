Birmanie: un responsable d'un opérateur mobile contrôlé par la junte abattu

L’ancien directeur financier de l’entreprise de télécommunications Mytel a été assassiné jeudi 4 novembre. C’est le plus haut placé parmi les soutiens de la junte tué depuis le coup d’État du 1er février, mais l’acte n’a toujours pas été revendiqué.

Avec notre correspondante à Rangoun, Juliette Verlin

Thein Aung a été assassiné jeudi 4 novembre alors qu’il faisait son jogging matinal avec sa femme. Cet ancien major de l’armée birmane était jusqu’à fin septembre directeur financier chez Mytel, l’une des plus grandes entreprises de télécommunications du pays et occupait désormais le poste de directeur général de la Myanmar Economic Corporation. Ces deux entreprises appartiennent aux militaires. Et son assassinat fait beaucoup parler en Birmanie.

Il faut savoir que les antennes-relais de Mytel sont ciblées par des attaques de groupes de résistance depuis septembre pour tenter de réduire les revenus de l’entreprise. Son assassinat représente donc une victoire psychologique pour la résistance face à l’armée birmane, qui montre que les militaires et leurs alliés ne sont pas aussi protégés qu’ils pourraient le croire.

Une partie d'une antenne-relais de l'opérateur Mytel détruite le 7 septembre 2021. © AFP - HANDOUTAFP PHOTO / MYAELATT ATHAN

L'absence de revendication interroge sur les réseaux sociaux

Cependant, sur les réseaux sociaux, les Birmans se demandent pourquoi un assassinat aussi symbolique, aussi délicat à mettre en œuvre, n’a pas été revendiqué. Certains suspectent un acte venant plutôt des militaires eux-mêmes, puisqu’il fallait être très proche du couple pour connaître son adresse et son emploi du temps.

Thein Aung aurait pu être accusé de fuite d’informations ou d’avoir détourné des fonds, mais cela risque d’être compliqué à confirmer.

