Pékin tiendra pour pénalement responsable à vie les partisans de l'indépendance de Taïwan

L'annonce a été faite ce vendredi le Bureau chinois des Affaires de Taïwan. C’est la première fois que la Chine énonce des sanctions contre des personnes considérées comme pro-indépendance sur cette île autonome qu’elle revendique.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ce ne sont pas les « irréductibles Gaulois », mais les « irréductibles » indépendantistes Taiwanais qui sont visés par ces mesures inspirées des sanctions américaines contre les dirigeants chinois sous l’administration de Donald Trump.

Le terme « irréductible » est employé par le bureau des Affaires taiwanaises à Pékin. L’année dernière, le régime avait déjà évoqué l’établissement d’une liste noire des « séparatistes taiwanais purs et durs » et de leurs soutiens financiers.

Pour la première fois des noms sont avancés : le premier ministre taiwanais Su Tseng-chang, le président du Yuan législatif Yu Shi-kun et le ministre taiwanais des affaires étrangères Joseph Wu tout juste rentré d’une tournée en Europe. Ces derniers ainsi que leurs familles ne sont plus autorisés à entrer à Hong Kong, Macau et en Chine continentale, ils seront par ailleurs tenus pénalement responsable à vie de leur « soutien à l’indépendance ».

Ce changement de ton de Pékin, fait suite à la sortie de la politique dite « d’ambiguïté stratégique » de Washington à l’égard de Taiwan. Le pouvoir chinois tente aussi de briser l’offensive diplomatique de Taipei qui a vu se multiplier ces dernières semaines les témoignages de soutiens venus notamment de parlementaires européens.

De l'autre coté du Détroit, la réponse ne s'est pas faite attendre : « la législation unilatérale du parti communiste chinois n’a aucune force contraignante sur le peuple taiwanais » a répondu le conseil des Affaires continentales de Taiwan.

