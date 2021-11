«Worker Lives Matter», le réveil des travailleurs du net en Chine

En Chine, les géants du numérique sont critiqués pour les plannings à rallonge et les heures supplémentaires qui « empêchent de vivre normalement ». Réunis sous la bannière « Worker Lives Matter », les employés de la Tech dénoncent le « 9.9.6 », le travail de 9 heures du matin à 21 heures le soir, six jours sur sept.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant en Chine,

Après ByteDance, Tencent a annoncé cette semaine un retour au travail sur cinq jours. On est encore loin des 35 heures. « Ce n’est qu'un premier pas, mais ces annonces [des entreprises] prouvent que la campagne Worker Lives Matter a eu un impact auprès des entreprises », confie un employé d’une entreprise du e-commerce du district de Haidian à Pékin. Le jeune homme croisé à la pause déjeuner ne souhaite pas s’étendre et encore moins témoigner à visage découvert : « Le sujet reste sensible, explique ce dernier. Nous avons encore du chemin à faire avant de retrouver un équilibre entre la vie et le travail. »

Pour obtenir des informations sur les conditions de travail dans les secteurs des nouvelles technologies et de l’internet, quatre jeunes diplômés chinois ont eu l’idée de compiler en ligne les horaires de travail des salariés. La campagne étant alimentée par les milliers d’employés transmettant leur fiche de poste. Inspiré du slogan Black Lives Matter aux États-Unis, le mouvement Work Lives Matter lancé à la rentrée s’est embrasé comme une traînée de pixels. Avant d’être bloqué par les censeurs, le hashtag #1300CompaniesWorkSchedule a ainsi enregistré plus de 30 millions de vues sur le réseau Weibo mi-octobre, révèle le JingDaily.

Soirées avec son smartphone

Ras-le-bol du vélo, boulot, dodo et des soirées passées au bureau. Une partie de ces salariés, souvent très jeunes et surdiplômés, ont pu ainsi témoigner de leur grande fatigue et de l’envie de ne plus tout sacrifier leur vie pour leur carrière. « Au début d’internet, la concurrence était féroce et les salariés des entreprises ont dû beaucoup travailler, explique celle que nous appellerons Lydia, mais nous ne sommes plus au début d’internet et les startups sont devenues des multinationales », poursuit la jeune femme de 24 ans.

Depuis trois ans, Lydia travaille pour ByteDance, la maison mère de Douyin et TikTok à Shanghai. Et comme chez la plupart des géants du secteur, le rythme y est soutenu. La jeune femme arrive au travail à 10h30 le matin et en ressort neuf à dix heures plus tard, avec parfois l’impression de voir s’envoler sa jeunesse.

« Certains employés pensent qu’il est naturel de quitter le bureau tous les soirs à 21 heures ou 22 heures. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous arrivez chez vous à 22 heures ? Vous surfez sur votre téléphone portable jusqu’à 1 heure du matin et le lendemain ça recommence ! », raconte-t-elle. Fâchés de devoir passer leurs fins de soirées avec leur smartphone, ces jeunes salariés auraient aimé être prévenus de ce qui les attendaient après l'embauche.

Du changement sous la pression populaire

Malgré la force du mouvement, les géants du numérique ont d’abord fait la sourde oreille. Comme pour la pollution a Pékin dans les années 2010, c'est la pression de l’opinion qui a poussé les autorités, jusqu'alors silencieuses, à intervenir. Le pouvoir chinois a demandé aux entreprises du secteur de revoir leurs plannings, craignant de voir le soulèvement contre les cadences infernales dans les open space s’étendre à d’autres secteurs.

Les géants de la Big Tech sont en effet des poids lourds de la croissance chinoise, avec des entreprises qui emploient des dizaines, voire des centaines, de milliers de salariés. Or, le « 9.6.6 » ne colle plus avec la « prospérité commune ». Le slogan d’inspiration maoïste remis au goût du jour par le président chinois prône un juste partage des fruits de la croissance, et donc du travail. En réponse, des géants de la technologie comme Kuaishou et Bytedance ont officiellement mis fin à leur accord « grande semaine/petite semaine », selon lequel le personnel était obligé de travailler un jour supplémentaire toutes les deux semaines, note encore le JingDaily. De son côté, Tencent affirme aussi vouloir faire un effort. La multinationale chinoise de la publicité en ligne a annoncé cette semaine un retour au « 9.6.5 », 9 h à 18 h, cinq jours par semaine.

. @TencentGlobal may become the second Chinese tech giant after @BytedanceTalk to quit overtime work culture, criticized for violating the labor rules. The Shenzhen-based firm said it will soon pass to the ‘965,’ working from 9 a.m. to 6 p.m. five days a week, from the ‘996.’ pic.twitter.com/qKMf3LGtEd — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) November 3, 2021

« Partage des informations et effort social »

Face aux pressions des pouvoirs publics, la Big Tech va-t-elle céder aux revendications des salariés ? Derrière les effets d’annonces, beaucoup de « bla bla bla » comme dirait Greta Thunberg. « On ne peut pas dire que les annonces officielles de ByteDance et Tencent aient vraiment changer les choses pour l’instant, affirme Lydia. On n’a pas reçu d’emails collectifs par exemple nous indiquant que le temps passé au bureau après 19 heures allait être décompté comme heures supplémentaires. »

Malgré le fait que la plupart de ces compagnies ont atteint un certain seuil de succès, l’heure n’est pas au relâchement et l’organisation du travail reste ancrée sur l’intensité et la volonté de tout donner au collectif.« Chez Huawei, ce que nous appelons la "culture du loup" signifie que vous tuez ou que vous êtes tué », expliquait un ancien salarié du groupe au site TechCrunch en 2017.

Depuis, les sociétés des nouvelles technologies ont évolué vers une meilleure prise en compte des aspirations individuelles. Mais le cocktail mêlant l’esprit de sacrifice au patriotisme n’a pas disparu. « Nous devons travailler dur et faire des sacrifices héroïques pour créer un environnement paisible pour les trente prochaines années afin que personne ne puisse de nouveau nous intimider », a ainsi déclaré le fondateur de Huawei devant les dirigeants des différentes filiales du numéro un chinois des télécommunications dans une réunion début novembre.

Pour se défendre de cette culture d’entreprise jugée toxique, le mouvement Worker Lives Matter a d’abord marqué son attachement aux luttes ouvrières. Une révolution en col blanc avec une affiche façon « dazibao », où pointait les figures de la propagande communiste. L’un des dessins au début de la campagne montrait un poing levé d’où partent les rayons du soleil. « Il ne s’agit pas seulement d’un projet de partage d’informations, mais d’un effort social confiait alors l’un des initiateurs du mouvement au site Radii. Nous espérons apporter une certaine contribution à l’interdiction du "9.9.6" et à la popularisation du "9.5.5". »

Manque de transparence

Cet effort de transparence est réclamé par la plupart des jeunes salariés qui se retrouvent souvent démunis devant leur futur employeur. « On sort de l’université et on postule à des offres dont on ne connaît pas toujours le salaire et les heures supplémentaires ne sont jamais précisées. Ce réveil des travailleurs du net pousse les entreprises à devenir plus transparentes en matière de recrutement », souligne Lydia. Une initiative qui a forcément déplu aux autorités. Le régime n’aime pas voir les salariés s’unir pour défendre leurs droits, surtout lorsqu’il s’agit d’organisations qui échappent au contrôle du parti communiste chinois.

Comme pour le rassemblement des livreurs via des groupes WeChat à Pékin l'hiver dernier, les autorités ont commencé par supprimer le mouvement sur les réseaux sociaux. Fin octobre, Working Lives Matter a été rebaptisé WorkingTime. Ce titre plus neutre n’a pas suffi à calmer les censeurs et aujourd’hui, le mouvement a totalement disparu des moteurs de recherche.

« Tout le monde est d’accord pour dire que le sur-travail tue », estime un employé d’une société du commerce en ligne à Pékin qui lui aussi souhaite rester anonyme. Mais « le mouvement doit se poursuivre », rajoute-t-il. Face à une jeunesse chinoise de plus en plus déçue par ses perspectives et pour éviter le décrochage que les jeunes branchés appellent le « tang ping » – le fait de « rester allongé » plutôt que d’aller travailler –, les régulateurs chinois demandent aux employeurs de ménager leurs salariés.

Dans une décision rendue à la fin de l’été dernier, la Cour suprême de Chine a déclaré le « 9.6.6 » illégal, même si aucune entreprise ne l'avait jusqu'à présent inscrit noir sur blanc dans un contrat de travail.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne