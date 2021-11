Vietnam: Hanoï lance sa première ligne de métro en espérant réduire le trafic et la pollution

Après 10 années de construction et des années de retard, le métro hanoïen a finalement transporté ses premiers voyageurs ce 6 novembre 2021. Manan VATSYAYANA AFP

Au Vietnam, la capitale Hanoï a lancé samedi 6 novembre sa première ligne de métro. Après des années de retard et un quasi-doublement des coûts de construction, une rame a finalement effectué un premier voyage de 13 kilomètres. Les autorités vietnamiennes espèrent ainsi réduire le trafic et la pollution qui pèsent de plus en plus sur la capitale vietnamienne.