Inde: le pays rouvre intégralement ses portes aux touristes étrangers

Depuis le 15 octobre, l’Inde a déjà timidement ouvert ses frontières aux vols charters affrétés par les compagnies de voyage. Et à partir du 15 novembre, tout le monde pourra s’y rendre. Ici à l'aéroport international Indira Gandhi de New Delhi le 25 mai 2020.

Après dix-huit mois d’interruption, l'Inde se prépare à accueillir à nouveau les touristes étrangers à partir du 15 novembre. Signe que le pays veut aborder 2022 avec optimisme et tourner la page du Covid-19.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore,

Le secteur du tourisme en Inde a été durement frappé par la pandémie et les confinements. En mars 2020, l’Inde décidait de suspendre tous les visas pour tenter de stopper net la pandémie. Depuis, la plupart des visas, qu'il s’agisse des visas d'affaires ou d’emplois, ont été peu à peu rétablis, sauf pour le tourisme. On comptait 11 millions de touristes étrangers avant la pandémie, il n’y en a eu que 2,7 millions et 2020 et 0,4 million en 2021.

Or, l’Inde dépend beaucoup des touristes étrangers qui la visitent et y dépensent en moyenne 25 milliards d’euros par an. La valeur estimée du secteur a donc chuté de 60% avec un impact direct sur les hôteliers, les guides ou encore les chauffeurs.

Des pertes d’emplois et des reconversions

Jérémy Grasset, un Français qui dirige l’agence de voyage Shanti Travel à New Delhi, témoigne des difficultés rencontrées par ses partenaires: « Il y a des endroits qui ont réussi à se reconvertir dans le tourisme qu’on appelle domestique, c'est-à-dire destiné aux Indiens. Mais il y a avait des structures qui n’étaient pas prêtes pour cela. Je pense par exemple aux chauffeurs qui n’avaient plus personne à conduire. Certains se sont inscrits sur des plateformes de transports, d’autres sont partis travailler dans le Golfe, d'autres sont rentrés dans leur ferme. »

En Inde effectivement, une stratégie comme le « quoi qu’il en coûte » français n’était pas possible. Beaucoup d’employés du tourisme ont donc dû choisir entre être pas ou peu payé ou tenter de se reconvertir. Quelque 21,5 millions d’emplois directs ont été perdus sur un total estimé de 35 millions selon le ministère du Tourisme.

►À lire: Inde: la pandémie de Covid-19 a accentué la pauvreté des populations et les inégalités

Des mesures gouvernementales pour relancer le secteur

Tout est donc un peu à reconstruire et le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour relancer le secteur et attirer les visiteurs. Les mois d’octobre et novembre annoncent le début de la « saison » en Inde: on sort de la mousson et il ne fait pas encore trop chaud. C’est donc maintenant qu’il faut agir. Depuis le 15 octobre, l’Inde a déjà timidement ouvert ses frontières aux vols charters affrétés par les compagnies de voyage. Et à partir du 15 novembre, tout le monde pourra s’y rendre.

À cet effet, le gouvernement a annoncé que les 500 000 premiers visas touristiques seraient délivrés gratuitement. Cela réjouit Shailesh Mulay, un guide touristique et professeur francophone à Bombay: « Pas mal de voyageurs étrangers vont venir en Inde donc c’est une étape très importante prise par le gouvernement indien. La situation se stabilise en Inde, une fois qu’on a eu les deux doses du vaccin il n’y a aucun problème pour venir dans le pays. Un milliard de personnes en Inde sont déjà vaccinées. »

Des chiffres à relativiser, car en réalité ce sont un milliard de doses qui ont déjà été administrées.

Rassurer les touristes sur la sécurité sanitaire en Inde

Ce sera aussi un des grands défis du gouvernement: rassurer sur la sécurité sanitaire après les images de la seconde vague en Inde liée au variant Delta. Dans l’industrie touristique néanmoins la plupart des employés ont reçu leurs deux doses.

Une nouvelle campagne de communication est en préparation et vingt nouveaux responsables du tourisme ont été nommés dans des pays où les habitants aiment visiter l’Inde, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, ou encore la France.

►À lire: L'OMS donne son feu vert au vaccin indien anti-Covid Covaxin

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne