Birmanie : affrontements entre la junte et des groupes rebelles dans l'État de Rakhine

Photo prise le 21 février 2019. Une roquette qui n'a pas explosé après des affrontements entre l'armée birmane et les rebelles de l'Arakan Army (image d'illustration). AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Birmanie, le conflit entre la junte militaire et les groupes de résistance s’installe pour durer. Tous les jours, des nouvelles de combats ou d’assassinats ciblés sont diffusés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Or, les combats auraient récemment atteint l’État de Rakhine (anciennement État d'Arakan) à la frontière du Bangladesh, une zone restée relativement calme jusqu’ici, ouvrant potentiellement un nouveau front et faisant ainsi craindre une escalade du conflit.