La Corée du Sud veut démocratiser le transport de personnes par drone d'ici 2025

L'ambition de la ville de Séoul s'est affichée clairement cette semaine avec un drone taxi avec un pilote à son bord qui s’est élevé dans le ciel de la capitale sud-coréenne.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Dix petites minutes à la place d’une heure habituellement pour traverser Séoul d’ouest en est. La promesse du gouvernement sud-coréen prend la forme d’un drone deux places aux couleurs blanches avec une vitesse de pointe de 110 km/h qui s’élève trois minutes durant dans le ciel de la capitale.

Aux manettes, Martin Hischier, le pilote suisse du véhicule de la start-up allemande Volocopter. « Durant le décollage et l’atterrissage cela ressemble plus à un hélicoptère, mais durant le vol c’est plus comme un avion. Je dirais que c’est un mélange de tous les avantages que l’on avait déjà dans l’aviation ».

Réglementations et infrastructures

Les drones présentés sont de fabrication allemande ou chinoise, l’objectif sud-coréen est de créer les réglementations et les infrastructures favorables à l’implantation du marché.

« Entre 2025 et 2029 nous envisageons le transport de passager entre les aéroports et certains points précis de la ville. Et par la suite l’ambition est de mettre en place des services de taxis à proprement parler d’ici 2035 », explique Nah Jing-jang, directeur de la section de drone du ministère du transport.

Après cette date, l’objectif est de passer aux drones taxis sans pilote, et de réduire progressivement les coûts afin que la révolution du transport ne ressemble pas à un service d’hélicoptère moins bruyant réservé aux plus fortunés.

