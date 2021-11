Présidence des Philippines: la fille aînée de Duterte renonce, Ferdinand Marcos Junior se relance

Le président philippin Rodrigo Duterte et sa fille Sara en avril 2018 à Bao en Chine.

La fille du président sortant Rodrigo Duterte a déclaré, ce samedi 13 novembre, qu'elle était candidate à la vice-présidence du pays. Elle a ainsi mis fin aux spéculations selon lesquelles elle pourrait succéder à son père qui ne peut pas se représenter. La voie est libre pour Ferdinand Marcos Junior qui, lui, brigue la présidence des Philippines en mai 2022.

Cette annonce est une surprise car jusqu'à présent, Sara Duterte, 43 ans, était la favorite des électeurs pour l'élection présidentielle. Les sondages l'ont placé devant son rival Ferdinand Marcos Junior, surnommé « Bongbong », le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos.

Les observateurs pariaient sur un accord entre Duterte et Marcos pour que la première postule pour la présidence et le second pour la vice-présidence, un poste plutôt honorifique. Mais ce serait donc l'inverse qui se produira sachant qu'aux Philippines il y a des élections distinctes pour ces deux mandats.

Ces conjectures avaient été alimentées par le brusque retrait, il y a quelques jours, de sa candidature à un nouveau mandat à la mairie de Davao (sud), et par son ralliement tout aussi soudain au Lakas-Christian Muslim Democrats, le parti politique de son alliée et ancienne présidente Gloria Arroyo.

Un boulevard pour Ferdinand Marcos Junior

Ferdinand Marcos Junior, en apprenant la décision de Sara Duterte, lui a tout de suite apporté son soutien. Ses chances pour remporter l'élection se trouvent du coup renforcés. Il aura en face parmi les candidats déjà déclaré un boxeur superstar Manny Pacquiao, le maire de Manille Francisco Domagoso.

Ferdinand Marcos Junior, 64 ans, avait été l'un des premiers membres du clan Marcos à rentrer d'exil, au début des années 1990, et avait entamé une carrière politique aux Philippines comme député puis comme sénateur. Sa candidature se heurte toutefois à quelques obstacles. Ses détracteurs ont notamment demandé à la Commission électorale d'invalider sa candidature en raison de plusieurs condamnations pour fraude fiscale dans les années 1990.

