Covid-19: le Vietnam accueille ses premiers touristes étrangers depuis vingt mois

Alors qu’il est possible de voyager dans la plupart des pays d’Europe, en Asie pacifique, certains États commencent à rouvrir timidement leur frontière après un regain de l’épidémie de Covid-19 cet été. C'est le cas du Vietnam qui vient d’accueillir ses 400 premiers touristes étrangers, après vingt mois sans leur ouvrir ses frontières.

Publicité Lire la suite

Le gouvernement vietnamien espère que les touristes pourront faire leur retour au Vietnam durablement très prochainement. Entre les confinements et la fermeture des frontières imposés par la crise sanitaire, le secteur touristique du pays est au plus bas, tout comme son économie.

Objectif Phu Quoc

L’objectif est donc à la relance à Hanoï. Après ses 400 premiers touristes arrivés ce dimanche dans la station balnéaire de Nha Trang, le pays prévoit également de rouvrir l’île de Phu Quoc, réputée pour ses plages et ses hôtels luxueux, le 20 novembre prochain.

Mais le gouvernement reste prudent. Les premiers touristes qui ont atterri ce samedi sont complètement vaccinés et ils ont dû réaliser un test négatif au coronavirus avant leur départ. Pour le moment, les voyages de ce genre sont encore très encadrés et organisés dans des zones précises. Seuls certains professionnels sont autorisés à voyager vers le Vietnam.

Tests

Pour Hanoï ce sont des tests avant d’envisager une reprise normale du tourisme. Il faudra donc patienter encore un peu avant de prévoir des vacances au Vietnam où seulement 32% de la population est complètement vaccinée.

Le pays communiste avait largement réussi à contenir la propagation du virus au début de la pandémie, mais l'apparition au printemps du variant Delta, plus contagieux, a changé la donne. Depuis, le Vietnam a recensé environ 23 000 morts et plus d'un million de contaminations.

► À lire aussi : Vietnam: Hanoï lance sa première ligne de métro en espérant réduire le trafic et la pollution

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne