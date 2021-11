Inde: étouffée par la pollution, New Delhi prend des mesures d'urgence

La pollution dans la capitale indienne, New Delhi, atteint des niveaux catastrophiques sans perspective immédiate d’amélioration. La Cour suprême a demandé au gouvernement de prendre des mesures. Les écoles seront fermées pour une semaine et les chantiers à l'arrêt.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bengalore, Côme Bastin

Depuis la grande fête de Diwali, on ne respire plus à New Delhi. Samedi dernier l’indice de qualité de l’air mesurant les particules fines a atteint 999, la limite maximale absolue. Ce weekend encore il oscille entre 200 et 400, des niveaux très dangereux pour la santé humaine.

Scénario à l'approche de l'hiver

Chaque année, le scénario se répète à l'approche de l’hiver. La ville déjà polluée par les voitures et les industries se retrouve envahie par le smog. En cause, les nombreux pétards utilisés traditionnellement pour Diwali, mais aussi les feux agricoles allumés pour fertiliser les terres autour de la ville.

Delhi n’arrive ni à changer les pratiques festives des citadins, ni à limiter les feux, qui ont lieu dans d’autres États, réticents à contraindre leurs fermiers. Devant la situation cette année la Cour suprême a reproché son inaction au gouvernement de la capitale et préconisé plusieurs mesures d'urgence.

Des masques même à domicile

À partir du lundi 15, les écoles seront fermées et des salariés pratiqueront le travail à domicile. Les chantiers de construction devront s’arrêter pour trois jours au moins. Tous les citoyens sont incités à rester chez eux, mais un confinement général a pour l’instant été repoussé. Covid ou pas, beaucoup portent déjà des masques, même à domicile.

► À écouter aussi : Covid et pollution de l'air, la double pandémie qui frappe New Delhi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne