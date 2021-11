Des milliers d'Iraniens quittent le pays pour l'Europe, les États-Unis, le Canada ou la Turquie

Depuis environ un an, les Iraniens qui quittent leur pays en grand nombre à cause de l'aggravation de la situation économique et du manque de perspective d'amélioration politique en Iran.

De notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Aucun chiffre n'a été fourni officiellement, mais ils sont des dizaines de milliers à quitter l'Iran pour se rendre en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie. Le nombre des migrants a triplé ces trois dernières années.

Certains sont des parents dont les enfants vivent déjà à l'étranger, mais la plupart sont des jeunes ingénieurs qui cherchent une meilleure vie. À l'image de Mohsen, un jeune ingénieur informatique qui quitte l'Iran avec sa femme pour se rendre dans un pays européen. « En ce qui me concerne, je pars en raison de la situation économique et du manque de stabilité, de perspective économique et pour me permettre de progresser en tant qu'ingénieur; explique Mohsen. Ceux qui décident de partir prennent en compte la vie de tous les jours et la situation économique en général. »

Un repli conservateur et une économie à la peine

Le contrôle de tous les leviers du pouvoir par les conservateurs avec la récente élection du président Ebrahim Raïssi, la mise à l'écart des réformateurs et l'absence de tout espoir de réformes politiques encouragent ceux qui cherchent à partir.

Mais l'aggravation de la situation économique, avec une inflation qui dépasse largement les 50%, joue un rôle considérable, comme l'explique Hassan, un retraité de 70 ans qui vit à Téhéran : « À mon retour après deux mois de voyage, j'ai appris que deux de mes voisins avaient vendu leur appartement pour partir à l'étranger. Leurs enfants sont déjà à l'étranger. Ils sont inquiets par rapport à la situation économique, l'inflation, l'insécurité. J'étais très surpris qu'en deux mois deux de mes voisins dans un petit immeuble aient décidé de partir, l'un au Canada et l'autre dans un autre pays ».

De plus en plus d’Iraniens partent en Turquie

Les pays occidentaux sont bien sûr une destination préférée, mais de plus en plus d'Iraniens achètent un appartement en Turquie où ils peuvent obtenir en même temps une carte de résidence. Selon les chiffres officiels, le nombre d'Iraniens qui ont immigré en Turquie a été multiplié par trois au cours des cinq dernières années et il y a désormais quelque 40 000 Iraniens qui partent s'installer en Turquie.

À ces réfugiés aisés, il faut ajouter ceux qui tentent leur chance en essayant d'atteindre clandestinement les pays européens via la Biélorussie. Treize d'entre eux avaient été coincés récemment à la frontière avec la Pologne. Plus de cinq millions d'Iraniens ont quitté l'Iran ces quarante dernières années et vivent à l'étranger, mais le rythme des départ s'est encore accéléré depuis un an.

