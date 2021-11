Inde: New Delhi à l’arrêt avec l’explosion de la pollution

Depuis une semaine, dans la région de New Delhi, les taux en particules fines sont environ 15 fois supérieurs aux maximums recommandés par l’OMS. Du coup, les autorités de la capitale ont ordonné la fermeture des écoles pendant une semaine, et l’arrêt des chantiers de construction.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

La nuit vient de tomber et la brume épaisse et polluée enveloppe New Delhi. Vakil Chaudhury, 54 ans, s’apprête à rentrer chez lui : 55 km à parcourir à moto, équipé d’un simple masque en coton. « Je le porte tout le temps et ne l’enlève que pour dormir. Il me protège du vent et de l’air pollué. Mais je tousse régulièrement, et dans ma famille, tout le monde est malade à cause de la pollution. »

Les enfants, eux, sont doublement victimes : leurs poumons sont déjà plus sensibles à cet air toxique et maintenant, leur éducation est affectée par la fermeture des écoles. Avanti, 13 ans, est révoltée.

« Rouvrez nos écoles dès que possible ! »

« Cela faisait près de deux ans que les écoles étaient fermées et que nous étions confinés, confie-t-elle. Elles venaient juste de rouvrir. J’étais donc toute excitée ! Et d’un coup, on les ferme encore à cause de la qualité de l’air ! Mais non ! Pourquoi ? Je sais que la pollution est dangereuse, mais s’il vous plait, rouvrez nos écoles dès que possible ! »

Le gouvernement de la capitale a également interrompu les chantiers de construction et demandé à ses fonctionnaires de travailler de chez eux, en espérant que cela fasse baisser le taux de particules fines.

