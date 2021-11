Malaisie: le premier préservatif unisexe au monde commercialisé

C'est une invention sur laquelle planchait depuis de nombreuses années un gynécologue de Bornéo. En Malaisie, le premier préservatif unisexe vient d'être commercialisé. Accessible à toute anatomie et orientation sexuelle, il permet également de protéger une plus grande zone anatomique et donc, pour son inventeur, offre une meilleure protection contre les infections sexuellement transmissibles.

De notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Lorsqu’il y a plus de sept ans l’idée d’un préservatif unisexe germa dans l’esprit du gynécologue John Tang Ing Chinh, les réactions autour de lui furent mitigées.

« Bien sûr, tous mes amis ont ri, se rappelle-t-il, mais mes collègues, eux, ont pensé que cela pouvait être un produit vraiment bien pour résoudre tous les problèmes de santé lié au sexe », explique-t-il.

Une population pas encore à l'aise

Paradoxalement, si la Malaisie est un des pays qui produit le plus de préservatifs au monde, sa population n’est pas encore totalement à l’aise avec ce contraceptif. « Quand on a commencé à développer ce produit, il fallait bien sûr faire des essais cliniques, et on a mis deux ans à trouver assez de volontaires ! », note le docteur.

Aujourd’hui le produit est enfin sur le marché et sur Internet des vidéos expliquent comment utiliser ce nouveau préservatif qui prend la forme d’un revêtement en polyuréthane avec un adhésif qui s’adapte à n’importe quelle anatomie ou orientation sexuelle. Mais pour le professeur Tang Ing Chinh, les avantages ne s’arrêtent pas là.

Il garantit « une meilleure protection contre les infections », comme l'herpès ou les verrues génitales que les préservatifs standards peuvent négliger, « en couvrant une zone plus large du vagin ou du pénis englobant les testicules ». « On peut aussi l’installer avant de débuter un rapport sexuel. Et puis enfin, il est plus fin que n’importe quel préservatif donc les sensations sont totalement préservées », assure le médecin.

Pour l’instant, ce préservatif est disponible en Malaisie uniquement, au prix d’un euro cinquante, mais l’équipe du docteur travaille sur les autorisations de mise sur le marché dans de nombreux autres pays.

