L'humoriste indien Vir Das poursuivi pour diffamation après un spectacle aux États-Unis.

Le parti hindouiste au pouvoir lui reproche ses critiques et a déposé plusieurs plaintes contre lui. Nouveau signe inquiétant pour la liberté d’expression dans ce pays où ces humoristes sont régulièrement poursuivis en justice ou harcelés par les groupes hindouistes.

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Vendredi 12 novembre, Vir Das, l’un des plus grands stand-up comédiens indiens était en représentation au Kennedy Centre, à Washington. Et il a conclu son spectacle par un passage grave et émouvant, qui décrit les deux Indes qui coexistent ainsi que les paradoxes de cette société qui lutte entre modernité et traditions, entre respect de la diversité et oppression des minorités.

« Je viens d’une Inde où on vénère les femmes la journée, mais où on les viole en groupe la nuit. Je viens d’une Inde trop prude pour parler de sexualité, mais où on baise jusqu’à dépasser le milliard d’habitants ».

La vidéo de ce passage a déjà été visionnée plus d’un million de fois. Mais le parti nationaliste hindou au pouvoir ne l’a pas apprécié, et il a déposé deux plaintes, dans deux villes différentes, pour diffamation envers la nation, le Premier ministre et les femmes indiennes.

Vir Das a peu de risques d’être condamné, mais la procédure représente un harcèlement judiciaire - une méthode régulièrement utilisée pour faire taire les humoristes indiens.

L’un d’entre eux, musulman, a récemment été incarcéré pendant un moi, pour avoir insulté des dieux hindous, ce qui n’a pas été prouvé. À présent, il ne peut plus monter sur les planches à cause de menaces d’actions violentes de groupes hindouistes.

