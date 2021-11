JO d’hiver de Pékin 2022: Joe Biden envisagerait un boycott

Des passants devant le Nid d'Oiseau, stade qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de fermeture des JO d'hiver 2022, à Pékin.

Le coup d’envoi des Jeux olympiques d’hiver aura lieu dans deux mois et deux semaines en Chine. Et la question est maintenant de savoir qui sera dans les tribunes pour la cérémonie d’ouverture. Le président américain Joe Biden a révélé qu’il envisageait un boycott des prochains JO dans la capitale chinoise.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les autorités chinoises n’ont pas encore réagi aux propos du président américain. S’ils étaient suivis d’effet, nul doute que ce désistement des États-Unis alimenterait la colère du régime contre celles et ceux que Pékin accuse de vouloir « politiser le sport ».

Ces déclarations de Joe Biden au Premier ministre canadien Justin Trudeau interviennent alors que les pressions du Congrès américain s’intensifient au sujet des violations des droits de l’homme supposées au Xinjiang.

L'affaire Peng Shuai fait le tour du monde

Elles arrivent aussi alors que le monde du sport est depuis le début du mois confronté à la real politique chinoise. La « disparition » de Peng Shuai a ému la planète tennis. La 14e joueuse mondiale n’a plus donné de nouvelle après avoir accusé un ex-membre du tout puissant Comité central du parti communiste chinois d’agression sexuelle.

Les listes des dignitaires étrangers à accréditer aux JO étaient réclamées par Pékin au plus tard le 15 octobre dernier. Il est moins fréquent que les chefs d’État et de gouvernement se rendent à la cérémonie d’ouverture des jeux d’hiver. Parmi les noms déjà avancés, Vladimir Poutine et le prince Albert de Monaco devraient assister à la cérémonie d’ouverture le 4 février prochain. Pour d’autres, la réflexion est toujours en cours, nous répond-on diplomatiquement.

