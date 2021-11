Journée internationale des toilettes: l'Inde améliore l'accès aux sanitaires

Une personne sur deux dans le monde n’a pas accès à des toilettes convenables, rappelle l’ONU ce vendredi 19 novembre, en cette journée internationale des toilettes. L'un des pays les plus touchés par ce problème est l’Inde, où des dizaines de millions de personnes souffrent de ce problème, et doivent faire leurs besoins en plein air, entraînant de nombreux problèmes de santé. Mais la situation s’améliore progressivement, grâce à une importante opération de sensibilisation du gouvernement, et à l’aide d’associations. Reportage dans un village qui vient de vivre cette révolution des toilettes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Les enfants chahutent dans la cour de cette maison du petit village de Dhanduka, à 70km de New Delhi. Mais une fille manque, et le regard de sa mère, Savaitri, s’assombrit : « Il y a quelques années, comme tous les soirs, ma fille est partie faire ses besoins dans la jungle, à un kilomètre d’ici. Et elle a été mordue par un serpent. Le lendemain, on a retrouvé son corps tout bleu. elle était morte. »

En Inde, aller aux toilettes peut être mortel. Mais heureusement, le calvaire de ce village a récemment pris fin. L’association Sulabh a en effet installé des cabinets dans 105 maisons qui en avaient besoin et plus personne ne va maintenant dans la forêt.

Combattre les préjugés

Laccho Devi est ravie : « Nous sommes maintenant en sûreté. Et les rues et les rivières sont plus propres. Il n’y a plus de mouches, et nous sommes beaucoup moins malades. »

Pour en arriver là, il a fallu combattre les préjugés. Car beaucoup de familles hindoues considèrent qu’il est impur d’avoir des toilettes sous son toit. Maintenant qu’elles sont installées, il faut de l’eau pour les nettoyer. Or celle-ci est rare et chère dans cette région aride du nord de l’Inde.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne