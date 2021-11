Réforme agricole en Inde: Modi fait volte-face et annonce son abrogation dans un but électoraliste

Le Premier ministre indien vient d’annoncer qu’il allait demander le retrait des trois lois de réforme de l’agriculture, si controversées. Cela arrive après une révolte paysanne exceptionnelle qui a duré quinze mois et causé la mort de plus de 700 paysans. Le gouvernement fait donc marche arrière pour la première fois, dans un but surtout électoral.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

La persévérance des paysans a payé. Après quinze mois à braver le froid glacial puis la chaleur torride de New Delhi, le gouvernement cède à leur pression. C’est la première fois depuis 7 ans que Narendra Modi revient sur une réforme majeure. Le Premier ministre affirme qu’il le fait car il n’aurait pas réussi à convaincre « certains paysans », mais le vrai objectif est évident : la révolte agricole pourrait coûter cher à son parti lors des élections à venir en Uttar Pradesh, le plus grand État du pays.

« C’est une victoire, mais Modi restera le méchant de ces manifestations agricoles, affirme Kamaljeet Singh, porte-parole du syndicat paysan Penjab Kisan Union. Nos revendications n’ont pas changé depuis le 1er jour, mais lui a attendu plus d’un an pour annuler cette réforme, et plus de 700 paysans sont morts sur les routes. C’est cela qu’a fait Modi, il n’a pas retiré cette réforme, mais a retardé ce retrait d’un an. »

C’est le Parlement, réuni à partir de la fin novembre, qui devra procéder à l’abrogation officielle de ces lois. Et beaucoup de paysans pourraient maintenir leur sit in autour de New Delhi en attendant que ce retrait soit effectif.

