Inde: l'opposition va-t-elle profiter du retrait des trois lois de libéralisation de l’agriculture?

Protestation d'agriculteurs à New Delhi (image d'illustration). Ceux-ci ont été clairs depuis le début: leur manifestation est paysanne, et non partisane. REUTERS - ADNAN ABIDI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé, hier, vendredi 19 novembre, qu’il allait retirer les trois lois de libéralisation de l’agriculture, auxquelles s'opposent, depuis un an et demi, des milliers de paysans. C’est une volte-face inédite pour le gouvernement nationaliste et l’opposition profite ainsi de cette défaite.