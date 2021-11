Manille dénonce les attaques de Pékin contre des bateaux philippins en mer de Chine méridionale

L'île Thitu faisant partie de l'archipel disputé des Spratleys en mer de Chine méridionale (image d'illustration). AFP PHOTO / POOL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les États-Unis ont accusé, ce vendredi 19 novembre, la Chine de menacer la paix dans la mer de Chine méridionale, des eaux convoitées par Pékin et au moins cinq autres pays de la région. Jeudi, Manille avait fustigé des attaques sur des bateaux philippins. Un nouveau rapport du « Centre for Strategic and International Studies (CSIS) » confirme par ailleurs qu'une milice maritime chinoise opère de manière de plus en plus agressive dans ces eaux.